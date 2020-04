Tourwinnaar van 2011 buigt zich over potentieel Evenepoel en Van der Poel in grote rondes: "Stand-byknop nodig"

Zelf heeft hij er ook heel lang moeten overdoen om eindelijk die felbegeerde Tourzege in de wacht te slepen. Het lukte Cadel Evans in 2011. In een Facebook Live van Sporza buigt de Australiër over het potentieel van Remco Evenepoel en Mathieu van der Poel in grote rondes.

Evans is wel onder de indruk van wat Evenepoel tot nu laten zien heeft. "Zelfs als hij op halve snelheid progressie blijft maken, wordt hij heel goed. Het is gewoon belangrijk dat hij stappen vooruit blijft zetten." Evenepoel kan eendagskoersen winnen, maar droomt ook van de grote rondes. "Je kan eendagskoersen wel combineren met grote rondes, maar daar moet je je mentaal op voorbereiden." De insteek is immers toch iets anders. "Een eendagsrenner kan zich 110 procent richten op Parijs-Roubaix of de Ronde van Vlaanderen en zich volledig leeg rijden. In de Tour moet je drie weken lang op 80 of 90 procent kunnen rijden en pas naar 100 procent schakelen op de sleutelmomenten. Een eendagsrenner heeft een aan- en uitknop. Een ronderenner heeft ook een stand-byknop nodig om de overgangsetappes te overleven." Evenepoel zal dus ook op stand-by moeten kunnen rijden. Hetzelfde geldt voor Van der Poel, moest die ooit zijn zinnen zetten op het rijden van een klassement. "Ook Mathieu van der Poel heeft, met een achtergrond in het veldrijden, die eendagskoers-mentaliteit. Als hij grote rondes wil winnen, zal hij dus wat spiermassa moeten verliezen en dat vereist veel concentratie." Evans weet dat de stressbestendigheid van beide jonge kleppers nog ettelijke jaren op de proef gesteld zal worden. "Voor Evenepoel en Van der Poel liggen de verwachtingen heel hoog in België en Nederland, waar het wielrennen heel populair is."