🎥 Fernando Gaviria zet volgende stap in zijn herstel van het coronavirus: "Een paar dagen met veel angst geleefd"

Fernando Gaviria is de grootste naam in het peloton die al persoonlijk te maken heeft gekregen met het coronavirus. De Colombiaan testte positief in de UAE Tour en daarna was het toch even bang afwachten. Gelukkig lijkt het stilaan de betere kant uit te gaan.

In een videoboodschap op Instagram geeft de sprinter een update over zijn toestand. En wat blijkt? Hij kan opnieuw een beetje beginnen te trainen. "Ik ben er even slecht aan toe geweest, maar gelukkig ligt dat allemaal achter me. Ik begin nu weer met trainingsactiviteiten in en rond het huis. Ik ben heel blij dat ik deze stap heb kunnen zetten." Wat niet betekent dat het geen grote schok was om het coronavirus te hebben opgelopen. Zeker de periode in quarantaine moet niet simpel geweest zijn. "We hebben allemaal gedacht dat dit niet zo erg was. Maar ik heb een paar dagen met veel angst geleefd." Dit bericht bekijken op Instagram Hola a todos y un mensaje de saludo! Een bericht gedeeld door Fernando Gaviria Rendon (@fernandogaviriarendon) op 28 Apr 2020 om 6:16 (PDT)