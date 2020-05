Bjarne Riis roept op tot solidariteit in de koers, maar noemt dan ploegleider egoïstisch

Bjarne Riis heeft al veel watertjes doorzwommen in het wielrennen. De huidige ploegleider van NTT heeft donderdag felle kritiek geuit op Dave Brailsford, zijn collega bij Team Ineos.

"We moeten in deze tijden solidair zijn met elkaar. Als er een Tour de France komt, zullen we die gewoon rijden", is het vertrouwen in de UCI groot bij Riis. Dave Brailsford van Ineos zei een paar weken geleden al dat hij niet zal twijfelen om Ineos terug te trekken uit de Ronde van Frankrijk als hij het niet veilig genoeg vindt, maar dat vind Riis "egoïstisch... Dat is niet aan hem om te beslissen. Op dit moment draait het om de sport en niet om jezelf", beklemtoont Riis.

"Als we 100 procent safe willen zijn, zullen we nog 2 à 3 jaar moeten wachten voor we opnieuw gaan koersen.We hebben enorm veel geleerd uit Parijs-Nice, toen voelden de renners zich ook veilig. Maar de koers moet doorgaan, al is het achter gesloten deuren binnenkort."