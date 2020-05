Riis uit zich uit over model van het wielrennen: "Dan zal het altijd een gevecht blijven" en "Nog nooit anders geweten"

De meningen over het huidige model van de wielersport lopen ver uiteen. Flanders Classics wil er al lang iets aan doen, John Lelangue van Lotto vindt dan weer dat er niets mis mee is. Wielerkrant vroeg tijdens een online persconferentie Bjarne Riis naar zijn visie betreffende dit thema.

"Een grappige vraag", vond Riis. "Je kan er uit verschillende ooghoeken naar kijken. Om de zoveel tijd moet je altijd eens naar een business model kijken, dat is in een bedrijf ook zo. Misschien is dit een opportuniteit om er eens naar te kijken. Maar enkel zeggen dat we een nieuw model nodig hebben, is niet de oplossing. Dan moet je ook met ideeën komen."

Er zal sowieso overleg nodig zijn en net daar knelt het schoentje. "Sinds ik in de sport zit, heb ik het nog nooit anders geweten dan dat niet iedereen wil samenwerken. Waarom zouden we er anders al niet iets aan gedaan hebben. De UCI, organisatoren, teams en renners moeten samen rond de tafel zitten en hierover discussies aangaan en dan moet er een goede communicatie gehanteerd worden."

Volgens Riis een cruciaal punt. "Zolang je geen goede communicatie hebt, dan zal het altijd een gevecht blijven. Het is logisch dat de ASO wil houden wat ze hebben, maar stap er eens naartoe, kom eens met een suggestie", klinkt de oproep van de Deen. "We zouden naar elkaar toe moeten communiceren, en niet een boze e-mail schrijven of naar de pers stappen als je niet tevreden bent."

Degelijke situaties bemoeilijken de zaak alleen maar. "Het is moeilijk zolang niemand rond de tafel komt om gesprekken te voeren. Er is leiderschap nodig. Dat wil zeggen: mensen verbinden, zich gedragen als volwassenen en stoppen met vechten."