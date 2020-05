Van Aert vindt kalender prima passen bij eigen doelen: "Ongeziene omstandigheden vragen ongeziene maatregelen"

Wie je zeker niet zal horen klagen over het programma dat de UCI heeft uitgetekend voor de rest van het seizoen, is Wout van Aert. Zijn doelstellingen blijven in theorie allemaal haalbaar en dat is toch een half mirakel. Voor hem is dit dus een hoopgevende zaak.

"Het ligt in de lijn van de geruchten die er al waren", zegt Van Aert over de nieuwe kalender aan HLN. "Ik vind het heel hoopgevend. Ik hoop dat we 'm volledig kunnen afwerken. Als dat waarheid wordt, gaan we allemaal blij zijn. Ongeziene omstandigheden vragen om ongeziene maatregelen. Ik denk dat ze daar goed hebben op ingespeeld." TWEEDUBBEL OF DRIEDUBBEL PROGRAMMA Het vraagt wat flexibiliteit, maar Van Aert verwacht wel dat die er zal zijn. "We zitten nu al lang genoeg thuis zonder doel. Ik denk dat er niemand tegenop kijkt dat het allemaal kort op elkaar komt. Alle ploegen hebben tussen de 25 en de 30 renners. Er zijn heel veel renners die willen koersen. Er zal een tweedubbel à driedubbel programma gereden worden." Dat er geen Monumenten tijdens de Tour vallen, is voor Van Aert het belangrijkste. "De klassiekers vormen nergens een overlapping met de Tour. Er zullen er een aantal voor de Tour gereden worden, wat ideaal is, omdat je dan toch al in vorm wilt zijn. Andere klassiekers volgen dan na de Ronde van Frankrijk. Ik denk dat het voor mij een hele goede kalender is."