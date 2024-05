Jan Bakelants verrast met kritische uitspraak over Cian Uijtdebroeks

Cian Uijtdebroeks trok afgelopen winter van BORA-hansgrohe naar Visma Lease a Bike. Analist Jan Bakelants is scherp voor onze landgenoot.

Het was een transfer die heel wat voeten in de aarde had, de overstap van Cian Uijtdebroeks van BORA-hansgrohe naar Visma Lease a Bike. Maar uiteindelijk lukte het wel om een overeenkomst te vinden.

“Ik ben benieuwd naar hem, want tot nu toe heeft zijn overstap niet het verwachte extra rendement gebracht ten opzichte van hoeveel hij er zelf al uithaalde. Daar zal hij zelf ook eerlijk over zijn”, verrast Jan Bakelants in de podcast Derailleur met een wel erg kritische stem.

Bakelants vindt dat Uijtdebroeks in deze Giro een en ander moet laten zien. “Eigenlijk is er ook veel mogelijk. Als je vorig jaar achtste wordt in de Vuelta... Het zou kunnen dat er achter Pogacar een nivellering ontstaat. Dan zou het dicht bij elkaar kunnen liggen voor de resterende podiumplekken.”

Toch blijft Bakelants ook verrast over onze landgenoot, omdat hij de lat zeer hoog legt en alles zegt zoals het is.

“Ik had onlangs een interview met hem voor de krant en stelde een aantal kritische vragen, maar hij gaf daar gewoon goed antwoord op. Ik zie dat graag. Op papier is hij een renner die moet kunnen scoren, maar de top is breed geworden achter die superfenomenen. Dan moet het ook eens meezitten.”