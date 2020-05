Van Avermaet blijft Mathieu van der Poel voor, maar Oostenrijker van NTT is wel nog sterker

Het heeft niet veel gescheeld of Greg Van Avermaet had na 'De Ronde2020' voor de tweede keer een virtuele koers gewonnen. Van Avermaet deed volop mee voor de prijzen in de tweede rit van de Tour For All. Zelfs Van der Poel wist hij achter zich te houden, maar de zege ging naar Gogl.

In de tweede etappe van de virtuele rittenkoers werd er 46,2 kilometer op de rollen gereden. In de finale reed een groep van tien renners weg met daarbij namen als Van Avermaet, Van der Poel en Valgren Andersen. Die laatste leek met een demarrage op vijf kilometer van het einde het verschil te maken. Met de streep in zicht - virtueel dan toch - viel Valgren echter stil en er moest nog gesprint worden om de zege. Van Avermaet lanceerde zijn spurt en bereikte de aankomst net voor Van der Poel, maar Michael Gogl was nog een tikkeltje sneller dan de Belg van CCC. MOOLMAN WINT BIJ VROUWEN Met Valgren op plaats vijf was NTT ook het best presterende team bij de mannen. De vrouwenkoers werd gewonnen door Ashleigh Moolman van CCC, dat ook bij de vrouwenploegen ook de beste resultaten kon voorleggen.