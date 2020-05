Dit gebeurde er op 6 mei: overwinningen voor Museeuw, Merckx en De Vlaeminck én Giro-proloog in België

We hebben nu al wel al koersen in het vooruitzicht, maar de eerste maanden moeten we het nog zonder wielerwedstrijden stellen. Daarom duiken we nog eens even de geschiedenis in. Op deze zesde mei hebben enkele Belgische wielerhelden al van zich doen spreken.

Al willen we eerst even de aandacht vestigen op een wedstrijd die geen Belgische winnaar kende, maar zich wel op Belgische bodem afspeelde. En dat was best opvallend aangezien het de proloog van de Giro betrof. In de Straten van Seraing was een parcours van zes kilometer uitgetekend. De Italiaan Savoldelli won, met elf seconden voorsprong op McGee. De Giro bleef zich de volgende drie dagen in Wallonië afspelen.

Dan gaan we naar de Vierdaagse van Duinkerke. In de editie van 1995 stond de zesde etappe van Boulogne-sur-Mer naar Cassel op het programma. Daar spatte het peloton in groepjes bij mekaar. Johan Museeuw beschikte over de sterkste benen en kon de rest op achterstand plaatsen. Aan de finish hield hij vier seconden voor op eerste achtervolgers Zanette, Nijdam, Simon, Boardman en Spruch.

Dezelfde wedstrijd in het jaar 1980. Het was toen een veel kortere rittenkoers en Duinkerke zelf was start-en aankomstplaats voor de openingsetappe. Het werd een kolfje naar de hand van Roger De Vlaeminck, die won namens Daf Trucks-Lejeune-PZ. Ook andere Belgen presteerden goed: Marc De Meyer werd tweede en Paul De Keyser vierde.

Eddy Merckx schitterde in zijn gloriejaren zowat overal. In 1973 vond de Vuelta voor de Giro plaats. Merckx had in Spanje al de proloog gewonnen en rit tien was het opnieuw raak. Die voerde het peloton van Barcelona naar Ampuriabrava. Aan de finish gaf Merckx de Fransman Esclassan en de Spanjaard Elorriaga het nakijken.