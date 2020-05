Greg Van Avermaet wil er meteen staan op de eerstvolgende koersdag

Op het eerste zicht lijkt het wat vroeg te komen, maar het is dus de bedoeling om het wielerseizoen weer te hervatten op 1 augustus met de Strade Bianche. Als dat het geval is, zal Greg Van Avermaet al zeker aan de start staan. Scoren in augustus, september en oktober is zijn nieuwe missie.

Van Avermaet kan wel appreciëren hoe de puzzel nu gelegd is. "Ik vind het goed hoe de kalender eruit ziet. Het is behoorlijk druk, maar voor een renner als ik is er een redelijk duidelijk programma, beginnende met de Strade Bianche. Als je een klassementsrenner bent, moet je wellicht meer keuzes maken", erkent Van Avermaet op de site van CCC.

Het is een ongezien seizoen

Er zijn toch ook een aantal pijnpunten op te merken. "Het is zonde dat er een paar belangrijke overlaps zijn. Ik zal in de Tour zijn, dus ik zal de Canadese koersen niet kunnen rijden. Koersen als Amstel Gold Race en Gent-Wevelgem zitten in hetzelfde weekend. Maar ik mag niet klagen. Het is een ongezien seizoen. Ik denk dat alle betrokken partijen een goed gebalanceerde kalender hebben samengesteld."

Dat betekent daarom wel nog niet dat we ook effectief koers krijgen. "Nu is het hopen op beterschap in de hele situatie met de pandemie. Ik ben blij dat ik iets heb dat me zal motiveren de komende maanden. Ik weet dat we allemaal zullen klaar zijn om te koersen zodra we groen licht krijgen."