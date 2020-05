Lefevre ziet geen enkel probleem rond kalender: "We gaan juist moeten puzzelen om ze wél te laten rijden"

De kalender blijft het onderwerp van gesprek in de wielerwereld. Alle wedstrijden werden bij elkaar gepropt, waardoor er veel overlappingen zijn. Maar dat zou geen probleem zijn volgens Patrick Lefevere.

"Ik zeg soms al lachend dat ik niet van de situatie hou waarin ik zelf het pistool niet vastheb. Maar dat heb ik door de situatie al maanden niet meer. Maar ook het UCI en de organisatoren hebben het pistool niet vast. Momenteel zijn het de experten en politici. Maar we weten al dat experten elkaar al eens graag tegenspreken, want dit is de tijd van hun leven. En politici ook."

Volgens Lefevere is de kalender perfect haalbaar. Zo zal 25 oktober de slotrit van de Giro, de 6e rit van de Vuelta én Parijs-Roubaix gefietst worden. Maar volgens Lefevre vormt dat geen enkel probleem. "Voor de World Tour-ploegen is dit geen probleem. We hebben allemaal tussen de 25 en de 30 renners. Een ronde wordt met acht renners gereden en eendagskoersen met 15, dus dan hebben we er nog wel wat thuis zitten. Sterker nog, we gaan moeten puzzelen om iedere renner een koers te geven."

Ook qua voorbereidingen zou dit allemaal geen probleem vormen. "Tijd zat zou ik zeggen. Wie als renner tegen dan nog niet klaar is, is de naam profrenner niet waard", was de de duideijke taal van Patrick Lefevere.