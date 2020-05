Nu nog uitkijken naar Nationale Veiligheidsraad: BK tijdrijden maakt goede kans, BK op de weg niet

Internationaal mag er dan wel al heel wat uitgetekend zijn, land per land gaat nu moeten overwegen wat mogelijk is. Wat de kalender in België betreft, vormen de nationale kampioenschappen het grootste struikelblok. De Nationale Veiligheidsraad moet zich daarover uitspreken.

De UCI stelt voor om de nationale kampioenschappen in het tweede deel van augustus te houden. Dat ligt in België moeilijk door het verbod op massabijeenkomsten. "Het is wachten op de Nationale Veiligheidsraad, die het laatste woord heeft. 23 augustus, een ­datum die internationaal is vrijgehouden, wordt moeilijk", zegt de Anzegemse burgemeester Gino Devogelaere in GvA.

De BK-wegrit vindt normaal in zijn gemeente plaats. "We staan niet boven de wet. Waregem Koerse een week later is al afgelast. Het enige wat eventueel zou kunnen, is zonder ­publiek organiseren, maar dan moeten er voldoende politie­mensen voorhanden zijn om ­iedereen weg te houden."

COMPENSATIE VAN WIELERBOND

In dat geval is ook Belgian Cycling aan zet. "Dan verwacht ik ook een serieuze compensatie van de bond. We betalen geen 250.000 euro om met de ­gemeente alleen maar op tv ­komen. 1 november lag ook op ­tafel, maar dat is ­totaal ­onbespreekbaar. Er liggen drie kerkhoven binnen het parcours."

Het BK tijdrijden in Koksijde zou volgens de huidige social distancing-regels wel georganiseerd moeten kunnen worden. In tegenstelling tot de wegrit is de kans dus groot dat de BK-tijdrit kan doorgaan zoals men dat internationaal gezien wenst. De vorige twee keer liep de Nationale Veiligheidsraad uit tot in de late uurtjes. Nu is de verwachting dat de persconferentie zal aanvatten rond 20u30.