Dit gebeurde er op 7 mei: startschot van Giro met een donkerzwarte rand

Ook vandaag geen koers natuurlijk door de coronacrisis, maar in het verleden werd er op 7 mei vaak wel gekoerst. In 2011 bijvoorbeeld.

Op 7 mei 2020 is het exact negen jaar geleden dat het startschot van de 94e Ronde van Italië werd gegeven. Een grote ronde die de geschiedenisboeken is ingegaan als een zeer tumultueuze wielerronde. Tijdens én na de Giro.

De eerste etappe was een ploegentijdrit over iets meer dan 19 kilometer. Een kolfje naar de hand van HTC-Highroad met onder meer specialisten zoals Sivtsov and Pinotti in de rangen. Het samenwerken waren ze gewend door telkens de rode loper uit de leggen voor Mark Cavendish in de sprint. HTC won de ploegentijdrit en het roze ging naar Pinotti, om een dag later overgenomen te worden door Cav.

Maar de Giro van 2011 zorgde ook voor een gitzwarte bladzijde in de wielergeschiedenis. Op 9 mei kwam de onfortuinlijke Wouter Weylandt zwaar ten val. De toen 26-jarige renner van Leopard-Trek overleefde de zware crash op de Passo del Bocco niet en overschaduwde het verdere verloop van de Ronde van Italië.

Een ronde die ook nog een dopingstaartje kreeg. Alberto Contador was drie weken heer en meester in de Laars en stapte met meer dan een handvol minuten voorsprong op het finale podium. De Spanjaard, waartegen een procedure liep wegens het gebruik van clenbuterol, werd schuldig bevonden voor dopinggebruik en moest in 2012 zijn eindzege afstaan.

De roze trui schoof zo door naar een Italiaan van Lampre, Michele Scarponi. Het werd zijn eerste en enige zege in een grote ronde. De roze trui van 2011 blijkt geen geluksbrenger te zijn, want in april 2017 overleed Scarponi op 37-jarige leeftijd na een aanrijding op training.