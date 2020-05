Franse wielrenner wordt door de UCI voor vier jaar geschorst na positieve dopingcontrole

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft een beslissing genomen over Rémy Di Grégorio. De Fransman had een positieve dopingcontrole tijdens Parijs-Nice in 2018. Hij zou gebruik gemaakt hebben van epo. Hij wordt voor vier jaar geschorst, maar de schorsing gaat in vanaf 2018.

Rémy Di Grégorio is geen onbekende in het peloton. Hij reed al sinds 2005 op het hoogste niveau. Hij was actief bij La Française des Jeux, Astana, Cofidis en Delko Marseille. Bij de laatste ploeg zou hij epo gebruikt hebben. De positieve dopingcontrole gebeurde tijdens Parijs-Nice in 2018. De Internationale Wielerunie (UCI) heeft nu een beslissing genomen over Rémy Di Grégorio. Hij is voor vier jaar geschorst en zou in 2022 pas terug mogen beginnen rijden. Aangezien hij nu al 34 jaar oud is, lijkt de kans klein dat hij nog terug zal keren.