Kandidaat-winnaar begint aan voorbereiding voor de Tour de France: "Ik kijk er naar uit!"

De Tour de France komt dichterbij en dus beginnen de rijders zich voor te bereiden op de grootste wielerwedstrijd ter wereld. Eén van die renners is Geraint Thomas. De Brit zal naar Monaco vliegen om daar te beginnen aan zijn voorbereiding.

In Frankrijk mag je buiten de stadsgrenzen ook trainen, dus Thomas is van plan om naar de heuvels van Nice te trekken om zich daar voor te bereiden. In een Q&A gaf hij meer uitleg over zijn voorbereiding op de Tour.

"Ik vertrek maandag naar Frankrijk om daar buiten te gaan trainen. Ik kijk er naar uit. Het is nog 15 weken tot de Tour de France, dus we moeten er voor zorgen dat we mentaal klaar zijn voor de wedstrijd", staat te lezen op CyclingNews.