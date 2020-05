Ploegbaas Wout Van Aert herstelt nog van corona, maar kijkt wel al vooruit: "De Tour rijden zonder publiek"

Richard Plugge is nog steeds herstellende van het Coronavirus. De ploegbaas van Jumbo-Visma doet bij Studio Sport zijn verhaal.

"Ik kreeg een hoge koorts en dat bleef maar aanslepen. Daarna kreeg ik ook nog een longontsteking en klachten aan mijn urinewegen. Na een dag of zes werd ik dan ook opgenomen in het ziekenhuis", legt Plugge uit.

"Het was wel even schrikken toen ik te horen kreeg dat er te weinig zuurstof in mijn lichaam zat en dat ik zuurstof ging toegediend krijgen."

Ondertussen is Plugge nog steeds herstellende. "Ik merk dat ik nog steeds een schorre stem heb. En als ik ga fietsen, dan haal ik nog geen 30 km/u. Terwijl dat ervoor zelfs op een slechte dag geen enkel probleem was."

De ploegbaas van Jumbo-Visma laat ook zijn licht schijnen over het wielrennen in het Corona-tijdperk. "Ik wil sowieso dat de Tour doorgaat. Maar we zullen offers moeten maken. We moeten de Tour rijden zonder publiek en met maximaal 100 journalisten in plaats van 5000.