Triomf uit 2019 smaakt naar meer voor laatste Girowinnaar: "Ik werd beroemd" en "Opnieuw meespelen voor zege"

Vorig jaar was rond deze tijd de Giro bezig. Dit jaar is het nog even wachten voor zij die graag naar de Ronde van Italië kijken. Of 'm rijden (en winnen). Richard Carapaz was vorig jaar de verrassende winnaar en wil bewijzen dat dat geen toeval was.

De eindzege in de Giro heeft hem in eigen land alvast een andere status gegeven. "Nadat ik de Giro heb gewonnen, waren het gekke tijden hier in Ecuador. De mensen waren heel trots op mij en vereenzelvigden zich met mij", legt Carapaz uit bij de RAI. "Iedereen voelde zich een deel van mijn succes, ik werd beroemd." Een heel ander leven werd het dus voor de man die tot dan vrij onbekend was. "Dat was aanvankelijk niet eenvoudig om mee om te gaan, maar ik probeer er de voordelen van in te zien. De jonge talenten in mijn wielerschool doen het goed. Iedereen droomt van succes." Ik wil op mijn allerbest zijn in de Giro Niet in het minst de renner zelf. Door zijn overstap naar Ineos zouden zijn kansen in een nieuwe Giro zeker even groot moeten zijn, als er dit jaar nog gekoerst kan worden. "Mijn programma ligt bijna helemaal vast. Ik wil op mijn allerbest zijn in de Giro, zodat ik opnieuw kan meespelen voor de zege."