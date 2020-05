Komt er een opvallende verschuiving bij de Italiaanse wielerwedstrijden? Verandering op komst voor Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije

De UCI maakte een tijd geleden haar nieuwe kalender bekend, maar er zouden nu toch al enkele veranderingen op komst zijn. Zo zouden de Italiaanse instanties willen schuiven met Milaan-Sanremo en de Ronde van Lombardije.

Normaal gezien zou de Ronde van Lombardije doorgaan op 31 oktober, maar de Italiaanse wielerbond zou de wedstrijd al op 8 augustus willen organiseren. Dan stond normaal Milaan-Sanremo op het programma, maar volgens La Gazzetta dello Sport zouden ze dat willen verschuiven naar 22 augustus.

Toch is het niet zeker of de verandering er wel gaat komen, want de UCI heeft het laatste woord. Volgens Het Laatste Nieuws zullen ze aan de datum van de Giro niets meer veranderen. De ronde van Italië gaat door van 3 tot en 25 oktober.