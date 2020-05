Britse renner rijdt Tour de Yorkshire in zijn eentje

De Tour de Yorkshire van dit seizoen is ook uitgesteld, maar dat houdt de Britse wielrenner Connor Swift niet tegen om het parcours niet af te leggen.

De Brit was de voorbije jaren in loondienst bij Team Sky, maar maakte vorig seizoen de overstap naar Arkéa Samsic. Swift woont in South Yorkshire en heeft besloten om de Tour de Yorkshire dan maar op zijn eentje te rijden in plaats van met een peloton.

Woensdag reed hij de eerste etappe van Beverley naar Redcar. Er wachten hem nog drie etappes voor hij 'de finish' bereikt. Maar toch zal de winnaar van vorig jaar, Christopher Lawless, nog een extra jaartje winnaar blijven en blijft deze toch van Swift een leuk tussendoortje ten tijde van corona.