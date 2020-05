Nieuwe fietscampagne met aanmoedigingen van Michel Wuyts: 'Blijven fietsen allemaal'

Niet enkel voor de professionele wielrenners is de fiets van belang, maar ook voor ieder van ons. Zeker in deze tijden is de fiets een handig middel om in beweging te blijven. Daar is ook de nadruk op gelegd bij de start van een nieuwe campagne.

'Blijven fietsen allemaal', is de naam van de nieuwe campagne die gelanceerd werd door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dat gebeurde donderdag in Leuven. Vandaag lanceren we de toolbox 'duurzame mobiliteit' voor lokale besturen en de fietscampagne #blijvenfietsen! We willen iedereen op die fiets houden en faciliteren en ondersteunen steden en gemeenten om maatregelen te nemen. @VSVerkeerskunde @stadleuven https://t.co/qbZlvad4XP — Lydia Peeters (@LydiaPeeters) May 14, 2020 Een bekend wielergezicht dat ook in Leuven opdook was dat van Michel Wuyts. De wielercommentator nam plaats achter de micro en zorgde voor aanmoedigingen voor de fietsers. De man die samen met José De Cauwer normaal wielerwedstrijden becommentarieert had onder andere een ode aan de fiets voorbereid. "Koning Fiets is terug", viel uit de mond van Wuyts te horen. "Elegant en efficiënt. Kijk hem snijden door het landschap. De wereld is jouw schouwtoneel."