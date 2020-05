Tv-zender komt met documentaire over Lance Armstrong: "Tijd voor mijn waarheid"

Lance Armstrong is levenslang geschorst in het wielrennen, de sport die hij jarenlang gedomineerd heeft. Toch wil tv-zender ESPN een documentaire maken om zijn weg naar de top en zijn dopingverhaal in beeld te brengen.

ESPN lanceerde daarvoor een trailer van de documentaire. Op 24 mei zullen de mensen die kunnen zien. In die documentaire zijn we Armstrongs ex-ploegmaat ("Ik heb Lance gezegd dat hij moest bekennen"), ex-baas van de Amerikaanse wielerunie Derek Bouchard-Hall ("Al de lof die we hem gaven was terecht. Zeven keer de Tour winnen is extreem moeilijk") en ESPN-journalist Bonnie Ford ("Ik zal sceptisch zijn tegenover alles dat Lance zegt of doet"). "Ik ga niet tegen je liegen", zegt Armstrong. "Ik ga jullie mijn waarheid vertellen."