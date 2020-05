Wereldbekerwedstrijd mountainbike in Waregem is zeker niet voor deze zomer

Het coronavirus blijft niet enkel het wegseizoen in de war sturen, dat is ook het geval voor de mountainbikers. In die discipline staat er ook een belangrijk event op Belgische bodem dat zijn plannen aangepast ziet: de Wereldbeker mountainbike eliminator in Waregem.

In het mountainbike eliminator zou er op 14 augustus een Wereldbekerwedstrijd in Waregem gereden worden. Dat valt door de pandemie in het water. De wedstrijd in Waregem wordt uitgesteld. Hetzelfde geldt overigens voor de Wereldbekerwedstrijd van 16 augustus in het Nederlandse Valkenswaard. 5 VAN 7 MANCHES NIET OP OORSPRONKELIJKE DATUM Het is immers een utopie om te denken dat deze zomer nog grote evenementen kunnen georganiseerd worden. Er zal dus een nieuwe datum gezocht moeten worden voor onder andere de wedstrijd in Waregem. Ook in Dubai, Barcelona en Villard-de-Lans kon er overigens niet op de oorspronkelijke datum gereden worden. Enkel nog de manches in Graz op 29 augustus en in Winterberg op 27 september behouden voorlopig hun initiële positie op de kalender.