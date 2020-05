Puck Moonen meent WK-droom ernstig en is blij dat ze Lotto verliet: "Bewijzen dat ik meer ben dan een wielerbabe"

Puck Moonen deed onlangs enkele wenkbrauwen fronsen door te zeggen dat ze graag wereldkampioen wil worden. Liefst tegen haar 28ste. Een ernstige ambitie, zo onderstreept ze. De verandering van ploeg moet haar carrière in de goede richting duwen.

"Ik meen het serieus", zegt Moonen over haar WK-droom op de Nederlandse site In De Leiderstrui. "Mensen komen er vanzelf wel achter wat ik kan. Bij Lotto voelde ik mij niet meer serieus genomen. Ze lieten nauwelijks iets van zich horen, terwijl een gebroken knie toch een heftige blessure is."

Nochtans werd ze tijdens de periode dat ze aan de kant stond werd doorbetaald door Lotto. "Ja, maar dat gaat om zo weinig geld dat je het niet eens merkt als je het niet krijgt. Bij Lieven Maesschalck heb ik gerevalideerd. Heel mijn rechterkant was uit balans. Nu voel ik mij honderd procent goed."

AANBIEDING ALS INFLUENCER

Met haar vele volgsters op Instagram kondigt zich af en toe wel een financiële opportuniteit aan voor Moonen. "Ik kreeg een keer een aanbieding van een merk in bleeksetjes voor je gebit. Echt zo'n influencers-dingetje. Ik heb het niet gedaan."

SCHIJT AAN HAAR IMAGO

Net door haar posts op sociale media krijgt ze ook wel het eticket van wielerbabe mee. "Ik vind het lastig, maar krijg er steeds meer schijt aan. Ik hoop in de aankomende jaren steeds meer te bewijzen dat ik meer dan een wielerbabe ben."