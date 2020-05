Vueltawinnaar is klaar om zich te bewijzen wanneer de koers zich opnieuw op gang trekt

Ook ex-Vueltawinnaar Fabio Aru maakt zich klaar om opnieuw te koersen. De Italiaan heeft van de Ronde van Frankrijk zijn speerpunt gemaakt dit seizoen.

In een interview met het Italiaanse tv-programme Casa Sky Sport zegt Aru dat hij de afgelopen twee jaar last had van een slagaderprobleem. "Mijn herstel duurde maanden en ik had me goed voorbereid voor de Tirreno, de klassiekers en de Tour de France. Wanneer we terug mogen koersen, zal ik klaar zijn om mezelf opnieuw te bewijzen", klinkt het strijdvaardig.

Aru gaf vorig jaar op in de Vuelta na ziekte en begon 2020 blessurevrij, maar had enkel aan de Ronde van Colombia deelgenomen voor het coronavirus het wielerseizoen abrupt een halt toeriep. In Italië, het zwaarst getroffen Europese land, mochten de renners niet buiten trainen zoals hier.

"De voorbije maand heb ik virtueel getraind met Ulissi, Nibali en Bettiol. Het is aangenamer om zoiets samen te doen. Van tijd tot tijd simuleren we ook eens een bergetappe."