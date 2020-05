De Vreese, De Plus en andere Mattentaartentrappers trainen weer in groep: "Ze luisteren minder goed dan bij Astana"

Eens goed doorvlammen in het gezelschap van de trainingsmakkers: het kan weer. Het is opnieuw toegelaten om in groep te trainen, zolang deze niet meer dan twintig personen bedraagt. En er moet een wegkapitein zijn. Bij de Mattentaartentrappers is dat Laurens De Vreese.

Sporza volgde de trainingsrit van het groepje bevriende profs. Wie zijn dat juist, de Mattentaartentrappers? Laurens en Jasper De Plus, Frederik Backaert, Aimé De Gendt en Laurens De Vreese. Die laatste is wegkapitein, zoals hij dat eigenlijk ook is bij zijn ploeg Astana. IN GROEP TRAINEN NOG IETS ANDERS Een logische keuze dus. "Je moet de verantwoordelijkheid dragen over de jonge garde, hé. Maar bij de Mattentaartentrappers luisteren ze toch iets minder", zegt De Vreese. Ze zijn wel blij dat ze opnieuw samen kunnen trainen. "Super hé. Naar uitgekeken wel. Met één partner is het toch niet hetzelfde als in groep. We zijn weer vertrokken", aldus Laurens De Plus. De groepstraining eindigde op de markt in Geraardsbergen, die ook voor het eerst weer gehouden mocht worden. Daar gingen ze uiteraard mattentaarten halen.