"Ik heb een tweede kans gekregen, Wouter Weylandt niet, het leven had nog zo veel te bieden"

Inmiddels is het al meer dan negen jaar geleden dat Wouter Weylandt om het leven kwam in de Ronde van Italië. Een moment dat velen aangreep, over de sportgrenzen heen. Ook Marc Herremans was danig onder de indruk, vertelt hij in de radioshow Sporza Retro.

"Het leven is mooi, maar kan ook verschrikkelijk hard zijn. Wouter Weylandt was nog maar 26 jaar, het leven had nog zo veel te bieden", denkt Herremans terug aan dat noodlottige moment. "Ik kende hem niet, maar verdriet had ik wel." ONGEVAL WEYLANDT ZORGT VOOR BEWUSTWORDING Herremans kwam zelf op een fietstraining in 2002 zwaar ten val, maar koestert elk moment dat hij nog mag meemaken. "Ik heb veel geluk gehad, ik heb nog een tweede kans gekregen, Wouter Weylandt niet. Na zijn ongeluk besef ik dat des te meer." Al waren er ook voor de voormalige triatleet ernstige gevolgen. Toch blijft hij een erg positieve houding aannemen. "Ik ben verlamd van borst tot teen, maar dat voelt niet extreem zwaar aan. Er gebeuren veel naardere dingen in de wereld."