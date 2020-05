"Als het coronavirus dan toch moest komen, liever vorig jaar", klinkt het bij ex-Belgisch kampioen

Jürgen Roelandts zit in een lastig parket. De 34-jarige ex-Belgische kampioen is einde contract, maar heeft zijn kans nog niet gekregen om zich te bewijzen. Zijn laatste overwinning dateert al van 2018. Zijn er nog ploegen geïnteresseerd in de klassieke renner?

"Ik maak mij nog geen zorgen", reageert Roelands bij GVA. "Het komt wel ongelegen. Ik rijd een goed openingsweekend en dan gebeurt dit. Als dat coronavirus er toch ooit moest komen, dan beter vorig jaar. Toen heb ik vier maanden gesukkeld met blessures. Niet leuk als je net voor een nieuw team rijdt." Roelandts is bij Movistar een beetje de vreemde eend in de bijt. Als enige Belg en bij uitbreiding ook enige echte klassieke renner, moet hij het vaak in zijn eentje rooien op de Vlaamse wegen. Toch zit Roelandts graag bij de Spaanse formatie. "Ik heb nog met geen enkele ploeg gepraat over volgend seizoen maar ik rij graag bij Movistar. Ik hoop dit jaar nog de Tour en de klassiekers te mogen rijden, al zijn de plaatsen in de Tour beperkt", weet Roelandts.