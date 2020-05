Tim Merlier meet zich in duel met Caleb Ewan en Thomas De Gendt neemt het op tegen Majka in 'Challenge of the Stars'

Zestien renners zullen komend weekend deelnemen aan de virtuele 'Challenge of the Stars', een soort van virtuele Ronde van Italië. Die zestien renners zijn opgedeeld in 8 sprinters en 8 klimmers. De Belgische eer wordt verdedigd door Tim Merlier en Thomas De Gendt.

De renners moeten het niet tegen elkaar opnemen in een klassieke virtuele koers zoals bij de Ronde van Vlaanderen. Ze nemen het in duo tegen elkaar op zoals het eindtoernooi van een WK voetbal. Beginnen doen ze met 8 in de kwartfinale, 4 gaan er door naar de halve finale enzovoort.

In het sprintersgedeelte heeft Tim Merlier de kans gekregen om zich te meten met de wereldtop. Zijn loting is alvast superzwaar want de Belgische kampioen moet het opnemen tegen Caleb Ewan in een virtueel sprintduel op het Toscaanse platteland.

De Gendt krijgt herkansing op de Stelvio

De klimmers krijgen de legendarische Stelvio voor de kiezen, ideaal voor Thomas De Gendt. In 2012 won De Gendt de etappe richting Stelvio en werd hij derde in de Ronde van Italië. Maar ook De Gendt zal de overwinning niet cadeau krijgen, hij neemt het op tegen tweevoudig bollenwinnaar Rafal Majka.

Andere toprenners die meedoen: Froome, Nibali, Fuglsang (klimmers), Ackermann, Pedersen en Jakobsen (sprinters).