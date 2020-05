Is Chris Froome met zijn 35 jaar nog steeds een kanshebber voor de eindoverwinning in de Tour De France? "Schrijf hem niet af"

Voor Chris Froome is het vandaag een speciale dag. De Brit van Team INEOS wordt namelijk 35 jaar oud. Te oud om de Tour nog eens te winnen? Volgens kinesist Lieven Maesschalck, inspanningsfysioloog Peter Hespel en vijfvoudige Tourwinnaar Eddy Merckx niet.

De drie specialisten gaven een interview bij Het Nieuwsblad over Chris Froome. Zo denken ze dat de Brit zeker nog in staat moet zijn om de Tour te kunnen winnen. "Een vijfde Tourzege is zeker mogelijk. Schrijf hem nog niet af", klinkt het.

Zijn hoge leeftijd zou geen probleem mogen vormen, maar het grootste gevaar voor Froome zou wel eens vanuit zijn eigen ploeg kunnen komen. "Hij moet voorbij Egan Bernal voor zijn vijfde tourzege en dat is een ander paar mouwen."