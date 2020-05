🎥 Opnieuw koers in Noorwegen: groot talent houdt Tobias Foss van Jumbo-Visma van zege in tijdrit

Het is niet alleen in het verre Vietnam dat ze momenteel koersen. Ook in Europa is de koers weer hervat, in Noorwegen namelijk. Voor internationale wedstrijden is het nog veel te vroeg, maar tijdrijden is daar wel toegestaan. Foss deed een gooi naar de zege, maar werd geklopt door Leknessund.