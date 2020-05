Wereldkampioene tijdrijden die Nederlandse toppers naar huis reed: "Wil de beste zijn in alles en word sterker van pijn"

Op het WK in Yorkshire vorig jaar was de meeste aandacht in het tijdrijden bij de vrouwen gericht op Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Zij kwamen echter geen van beiden in de buurt van een verbluffende Chloé Dygert.

VeloNews ging op zoek naar het verhaal van Dygert en de mindset achter de renster. "Ik ben het soort persoon die iets beter gaat doen dan je ooit had kunnen denken wanneer je vertelt dat ik iets niet kan." Heeft ze voorbeelden in de wielersport? "Ik heb rolmodellen, maar ik wil niet zijn zoals hen. Als ik naar hen kijk, zeg ik: 'Julllie hebben het referentiepunt bepaald van wat ik wil worden. Ik ga beter doen dan jullie.'" Dat is wel een straffe houding om aan te nemen. Er staat dan ook geen limiet op de ambities van de wereldkampioene tijdrijden. "Ik wil in alles de beste zijn. Ik word sterker van pijn en van andere mensen die aan me twijfelen. Ik denk dat dat een grote rol gespeeld heeft om de persoon te worden die ik ben." PROGRAMMA MET ENKEL TIJDRITTEN? Haar teambaas speelt met een opmerkelijk idee. Die wil Dygert zich nog meer zien toeleggen op het tijdrijden. Een mogelijkheid zou zijn om een tijd lang enkel nog tijdritten te rijden. "Ik ben daar niet tegen", aldus de Amerikaanse renster.