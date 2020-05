Pauwels Sauzen-Bingoal kiest als wegkapitein voor... Mario De Clercq: "Wij moeten het voorbeeld geven"

Dat er deze week opnieuw in groep kan getraind worden, is ook goed nieuws voor de veldritteams. Onder meer bij Pauwels Sauzen-Bingoal konden ze weer samen op pad. En moest een opvallende wegkapitein alles in goede banen leiden.

Het is verplicht om één verantwoordelijke aan te duiden. Bij de meeste ploegen zal dat één van de actieve renners zijn, maar bij Pauwels Sauzen-Bingoal is dat Mario De Clercq. Het Nieuwsblad volgde de trainingstocht van de ploeg. "Door de hele coronacrisis ben ik weer op de fiets gekropen, dus ik ben in vorm", lacht De Clercq. "Ik vind het belangrijk dat iedereen de richtlijnen volgt. Wij moeten het voorbeeld geven." Laurens Sweeck vindt het prima dat de sportief coördinator het voortouw neemt. "We gaan er Mario niet proberen af te rijden hoor." We hebben er alle belang bij de regels te blijven volgen De sfeer zit dus goed bij Pauwels Sauzen-Bingoal, al neemt iedereen de huidige situatie wel zeer ernstig. "Je voelt dat iedereen bezig is met dat coronavirus en dat is goed. We hebben er alle belang bij dat de we regels blijven volgen", beseft Sweeck. De Clercq is wel verheugd dat hij zijn renners weer van dichtbij kan opvolgen. "Ik ben blij dat ik ze weer met eigen ogen aan het werk heb gezien."