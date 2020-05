26 mei 2012: Thomas De Gendt doet monden openvallen op Stelvio

Thomas De Gendt stond in het peloton al bekend als een taaie klant wanneer hij in de ontsnapping zat. Maar op 26 mei 2012 deed hij pas echt monden openvallen toen hij op de flanken van de Stelvio een huzarenstukje verrichtte door de etappe te winnen na een lange solo.

Thomas De Gendt staat in het peloton al langer bekend als een aanvaller pur-sang. Wanneer hij een goede dag heeft, is er weinig aan te doen. En zo'n goede dag, nee een super dag, had hij in 2012 in de Ronde van Italië.

Met de Mortirolo en de Stelvio op het programma beloofde de voorlaatste etappe van de Giro een loodzware opdracht te worden. Toch ontstond er al snel een kopgroep met enkele goede klimmers zoals Cunego en Nieve. Op de top van de Mortirolo kwam Zaugg nog als eerste boven, maar daar had De Gendt al een eerste aanval geplaatst.

De Gendt bijna virtueel in het roze

Eenmaal begonnen aan de Stelvio, moesten Cunego en Nieve de ontketende De Gendt laten gaan. Omdat ook de favorieten er geen vaart achter zetten, liep het verschil hoog op in het voordeel van De Gendt. Zo hoog dat hij zelfs tot op 4 seconden van de roze trui kwam op een bepaald moment.

Maar dan begonnen de favorieten er toch aan en het verschil van De Gendt begint kleiner te worden. Maar etappewinst komt nooit meer in het gevaar. De Gendt komt boven aan met 56" voorsprong op Cunego. Roze trui Rodriguez komt binnen op 3'22" van De Gendt. De Oost-Vlaming belandt op de vierde plek in het algemeen klassement en verovert in de tijdrit daags nadien een podiumplek.