Franse topsprinter hoopt snel terug te zijn na gebroken pols: "Dan wil ik klaar zijn"

Arnaud Démare heeft een tijd geleden zijn pols gebroken tijdens zijn training, maar hij hoopt er snel terug te staan. De Fransman zou graag klaar zijn voor de start van het seizoen in augustus.

Raakt Arnaud Démare klaar voor de start van het aangepaste seizoen in augustus? De Franse topsprinter heeft enkele dagen geleden zijn pols gebroken op training, maar volgens Sporza hoopt hij de start van het seizoen wel te halen.

Vooral de Tour de France staat op zijn agenda. Het is natuurlijk een speciale wedstrijd voor Démare, omdat het in zijn eigen land is. In het verleden won hij al twee ritten in de Tour en daar zou hij er dit seizoen graag enkele overwinningen bijdoen.