Herbekijken van engagementen van fietsen Eddy Merckx en Ridley heeft invloed op verschillende wielerploegen

Dat de wielersport fel getroffen is door het coronavirus, kan iedereen wel vaststellen. Maar hoe zit het met de fietsindustrie an sich, met het materiaal? Ook op dat vlak is het herbekijken welke verbintenissen nog kunnen blijven duren, onder meer bij de fietsen van Eddy Merckx en Ridley.

De fietsmerken Eddy Merckx en Ridley zijn beiden in handen van de Belgian Cycling Factory. Terwijl Lotto Soudal en Bingoal-Wallonie Bruxelles beroep doen op Ridley-fietsen, rijden ze bij Sport Vlaanderen-Baloise met Eddy Merckx-fietsen. Belgian Cycling Factory wil nu echter alles heronderhandelen, meldt Het Nieuwsblad. De Eddy Merckx-fietsen maakten vorig jaar hun terugkeer in de WorldTour, want ook het Franse AG2R doet er beroep op. Eind dit jaar loopt de overeenkomst tussen beide partijen af. Er zou nog gepraat worden, al liet Oliver Naesen reeds uitschijnen dat de Merckx-fietsen niet meer gebruikt zullen worden. Pauwels Sauzen-Bingoal is ook verbonden aan de Belgian Cycling Factory door zijn gebruik van Ridley-fietsen, maar het contract met de veldritploeg loopt tot eind 2021. Daar verandert volgend jaar niets aan.