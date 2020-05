Meeste Belgische ploegen plannen weer een stage: Deceuninck-Quick.Step trekt bijvoorbeeld naar Italië

Lange tijd hebben de ploegen niet geweten of het mogelijk zou zijn, maar nu zijn ze toch volop bezig ze in te plannen: de stages. Ook de meeste Belgische ploegen zijn bezig met het voorbereidende werk. De meest uitgebreide vorm van een stage komt er wellicht bij Deceuninck-Quick.Step.

"Wij gaan ervan uit dat we in juli vrij zullen kunnen reizen en dat we dan een uitgebreide hploegstage van drie weken op hoogte kunnen doen. We mikken op Livigno in Noord-Italië", verklapt Tom Steels in Het Laatste Nieuws. "We zijn van plan om de renners, de ploegleiders en het personeel op te splitsen in drie groepen."

Bij Lotto Soudal heeft CEO John Lelangue er al grondig over nagedacht. "Stages zullen we hoe dan ook organiseren zoals we gaan koersen: in 'bubbels'. We kunnen ze ook laten aansluiten op een bepaalde race, door vroeger af te reizen."

Hilaire Van der Schueren onthult de intenties van Circus-Wanty Gobert. "Wij mikken op een paar Ardennenstages in juli." Datzelfde geldt voor Bingoal-Wallonie Bruxelles. Dat kiest ervoor dit te doen in kleine groepjes. "Groepjes van 7 à 8 renners", verduidelijkt Christophe Brandt.

Nog geen concrete stageplannen bij Alpecin-Fenix. "We werken aan de puzzel", laat woordvoerder Thomas Sneyers weten. Sport Vlaanderen-Baloise trekt niet op stage en blijft ook uiterst voorzichtig met trainingen in groep. "We willen de groepstrainingen graag hervatten in de eerste week van juli."