Van Aert ziet volgend duel met Van der Poel als mooie finale: "Mathieu heeft mij altijd gemotiveerd om hem te verslaan"

Het is lang niet voor het eerst dat Wout van Aert tegenover Mathieu van der Poel staat. Dat was in het verleden al meermaals het geval en is woensdagavond opnieuw zo in de uitzending van 'De Container Cup'. En als het tegen Van der Poel is, is die extra prikkel nooit ver weg.

"Toen ik onze twee namen helemaal aan het einde van de deelnemerslijst zag staan, wist ik dat het geen toeval kon zijn", verwijst Van Aert naar de samenstelling van de uitzending in Gazet van Antwerpen. "Het is wel een mooie finale van De Container Cup." Het mag dan al een tijdje geleden zijn, de twee kleppers zijn mekaar al vaak genoeg tegengekomen. "Vanaf ik op de fiets kroop heeft Mathieu het mij altijd moeilijk gemaakt. Mathieu heeft mij altijd gemotiveerd om hem te verslaan en zo ben ik ook zelf beter geworden." CROSS = MASSA MENSEN LANGS DE KANT Ook in de cross zullen nog wel enkele duels volgen. De vraag zal in het seizoen 2020-2021 vooral zijn: met of zonder publiek? "Veldrijden zonder publiek is nog vreemder dan koersen zonder publiek. Cross staat voor mij gelijk aan een massa mensen aan de kant. Ik kan mij niet inbeelden dat het zonder moet. Maar als het zonder moet, ga ik niet neen zeggen." Lees hier ook wat Mathieu van der Poel te zeggen had voorafgaand aan zijn deelname in 'De Container Cup'