Bora-Hansgrohe weigert verhaal over Sagan voorlopig te bevestigen: "Op stage worden de grote lijnen vastgelegd"

Volgens Slowaakse media zou Peter Sagan dit seizoen te zien zijn in de Giro en de Tour. Toch wel opvallend, want dan zou de renner niet deelnemen aan de klassiekers. Toch er volgens zijn ploeg nog niets beslist.

Voor de coronacrisis was het plan van Sagan om de klassiekers te rijden en om daarna deel te nemen aan de Giro en de Tour. De Slowaak moet nu keuzes maken en hij zou voor de twee grote rondes gaan. Het betekent dat hij 42 ritten in 58 dagen zou afwerken. Een zeer zware periode dus.

Toch is er volgens Bora-Hansgrohe nog niets beslist. Volgens woordvoerder Ralph Scherzer is de beslissing pas voor binnenkort. "Op de stage die half juni in Oostenrijk zal plaatsvinden, worden de grote lijnen vastgelegd voor de renners", staat te lezen in Het Nieuwsblad.