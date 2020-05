Dumoulin denkt na over Parijs-Roubaix en toont ambitie: "Ik rijd geen koersen om ze zomaar gereden te hebben"

Tom Dumoulin steekt het niet onder stoelen of banken dat hij Parijs-Roubaix wel eens zou willen rijden. En dan niet zomaar rijden voor het plezier, maar met ambitie.

Dat zei de Nederlander in een interview bij Wielerflits. Dumoulin is niet vergeten hoe Wiggins zich omschoolde van ronderenner naar klassieke renner en ook een gooi deed naar winst in Roubaix na de Tour de France te hebben gewonnen.

Maar dit jaar zal het moeilijk worden met de hervormde kalender. Dumoulin zal sowieso aan de start staan van de Tour. Als hij Parijs-Roubaix wil rijden, zit er ook geen Vuelta meer in als tweede grote ronde. "Als je voor het klassement gaat in de Tour en een maand later in Roubaix staat, kan je daar niet winnen hoor", beseft Dumoulin.

Dumoulin: "Ik sta niet aan de start om de koers eens te rijden"

Dumoulin wil dus niet zomaar meedoen aan 'De hel van het noorden'. "Ik sta niet aan de start van een koers om ze zomaar eens te rijden. Ik wil er met een degelijke voorbereiding en kanst op winst staan. Dit jaar zal dat moeilijk worden. We hebben 28 renners die allemaal een programma moeten krijgen. Ik ga niet de plek van iemand anders innemen omdat ik de wedstrijd een keer gereden wil hebben", aldus Dumoulin.

Bradley Wiggins probeerde het om Parijs-Roubaix te winnen na zijn winst in de Tour. "Hij heeft jarenlang zijn lichaam opgebouwd om een grote ronde te winnen. Toen verlegde hij de focus en werd hij een renner voor de klassiekers, dat vond ik mooi. Zo wil ik het ook doen", bekent hij.