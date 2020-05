Na een hele dag fietsen is Buchmann boven op de Mount Everest (in Oostenrijk)

Emanuel Buchmann heeft zijn 'Everesting challenge' tot een goed einde gebracht. Bij zo'n challenge fietst iemand 8848 hoogtemeters, evenveel als de Mount Everest.

Je moet voor de challenge niet de echte Mount Everest oprijden. Een heuvel/berg naar keuze is genoeg, je moet dan nog uitrekenen hoeveel keer je de berg moet opfietsen.

Buchmann had gekozen voor de Haiminher Berg in Oostenrijk. Dat is een berg van 10 kilometer die bijna 1050 hoogtemeters teld. Buchmann moet die berg dus bijna 9 keer oprijden.

Na zo'n 8 uur is het Buchmann gelukt om 8848 hoogtemeters te rijden, een hele prestatie. Maar Buchmann is niet de eerste de beste, vorig jaar werd de Duitser nog 4e in de Tour.

De Duitse klimmer deed het niet zomaar, hij wou geld inzamelen voor het goede doel, een liefdadigheidsnetwerk voor kinderen. Het beoogde bedrag van 88.000 euro is niet ingezameld, al zal het liefdadigheidsnetwerk blij zijn met elke steun die ze krijgen.