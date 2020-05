André Greipel niet van plan om eind dit jaar te stoppen met koersen

André Greipel heeft na zijn exit bij Lotto zijn wielercarrière wel kunnen voortzetten, eerst bij Arkéa-Samsic en nu bij Israel Start-Up Nation. Zijn contract bij die laatste ploeg loopt eind dit jaar wel af en dus is er opnieuw onzekerheid rond de toekomst van de 37-jarige renner.

Voorlopig moet de Duitser ook nog focussen op zijn herstel na een schouderblessure. "Ik ben nog altijd bezig met de revalidatie, die nog een maand ofzo zal duren. Ik heb niet te veel last meer aan de schouder, maar ik wil zeker zijn dat ik voluit kan gaan", zegt Greipel aan Cyclingnews.

Het is dus ook moeilijk in te schatten wat het wielerjaar 2020 hem nog kan brengen. "Het zou leuk zijn om opnieuw te beginnen koersen in augustus, maar ik kan mijn kalender nog niet bevestigen." De grote vraag is ook: wat na dit jaar? Volgt dan het wielerpensioen of niet? "Ik hoop mezelf volgend jaar nog in het peloton te zien", is Greipel duidelijk.

Ik wil op een mooie manier eindigen

Dat heeft ook te maken met de invloed van het coronavirus op het huidig wielerseizoen. "Ik wil mijn carrière beëindigen met een volwaardig seizoen, wat betekent na een klassieke campagne en dan de Ronde van Frankrijk. Ik wil op een mooie manier eindigen."