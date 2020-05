Bert De Backer weet wat nog een grote impact kan hebben: "Stunten in de Hel blijft nog altijd een droom"

Bert De Backer is één van de mannen die vaak onder de radar blijft, maar wel uitstekend uit de voeten kan op de kasseien. Hou hem dus maar in het oog tijdens een eventuele Parijs-Roubaix eind oktober. Hij heeft trouwens wel een idee over welke impact corona nog kan hebben op de koers.

Ook voor de man van 36 was het door het coronavirus aanpassen de voorbije weken. "Ik reed doelloos rond", bekent De Backer in een gesprek met Sporza. "'Is dat mijn leeftijd? Of ben ik niet meer gemotiveerd genoeg?', vroeg ik me af."

MENTALE BELASTING

Nu heeft iedereen wel weer een mikpunt en ook voldoende tijd om zich klaar te stomen. "Als we de competitie hervatten, zal iedereen volgens mij wel in topconditie zijn. Maar de vraag is hoe mentaal belastend deze periode is geweest voor de renners? Dat kan wel nog een impact hebben op de rest van het seizoen."

Na al vier keer in de top twintig zijn geëindigd, is Parijs-Roubaix opnieuw een belangrijke afspraak voor De Backer. "In het voorjaar wordt het elke dag beter weer richting Parijs-Roubaix, nu zal het weer elke dag wat slechter worden. Stunten in de Hel blijft nog altijd een droom. Maar ik zal geen droevig mens zijn als ik niet op het podium of niet in de top tien eindig."

NIET IN BOVENSTE SCHUIF

Zijn ploeg B&B Hotels-Vital Concept kreeg dit jaar startrecht voor de Tour. Betekent dit dat De Backer ook kans maakt op een plekje? "Ik ben objectief als ik zeg dat ik niet in de bovenste schuif lig om naar de Tour te gaan. Ik weet ook niet of ik de Tour rijden nodig heb om gelukkig te zijn. Maar als ik goed genoeg ben en ik mag gaan, zal ik er alles voor doen en laten."