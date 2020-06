Buchmann pakt dan toch geen Everestingrecord in Oostenrijk

Even was Emanuel Buchmann recordhouder op de Everestchallenge, maar zijn poging van afgelopen week gold toch niet als officiële poging volgens de organisatie.

Duits klimmer Emanuel Buchmann beklom in Oostenrijk 9x dezelfde helling om evenveel hoogtemeters te doen als de Mount Everest (8848m). Met zijn fietstocht wou hij geld opbregen voor het goede doel. Hij deed er 7uur en 28 minuten, een nieuw record meldde zijn ploeg Bora-Hansgrohe. Hij was namelijk 14 minuten sneller dan vorig recordhouder Keegan Swanson. Maar de officiële organisatie achter de Everestchallenge zal de tijd van Buchmann niet catalogeren.

De poging van Buchmann geldt niet als record volgens official Andy Van Bergen. "Een renner moet een bepaalde heuvel/berg x aantal keer doen, belangrijk is dat het altijd dezelfde is. Maar bij zijn eerste beklimming, reed hij de berg op vanop een andere kant dan de volgende keren. Erg jammer dat ze daar geen rekening mee hebben gehouden", zegt hij.

Reactie Buchmann

Buchmann zelf heeft nog niet gereageerd op de beslissing. Hij zei meteen na zijn challenge wel dat het "een van de zwaarste dingen uit zijn leven was. Ik vond een goed ritme maar na 7000 hoogtemeters, voelde ik de verzuring. De laatste 1000m waren brutaal zwaar."