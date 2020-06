Eli Iserbyt beseft dat hij geen nieuwe van Aert of van der Poel is

Eli Iserbyt hoopte net zoals vele veldrijders deze zomer nog een aantal wegwedstrijden te rijden, maar het coronavirus lijkt roet in het eten te gooien. Het combineren van koersen op de weg en het veld lijkt onmogelijk te worden.

Vorig jaar kon Iserbyt 10 crossen winnen, niet slecht in zijn eerste volledige jaar als prof. "Ik had het zelf ook niet echt verwacht", reageert hij in een gesprek met Shimano. "Ik wou vooral goed starten aan het seizoen omdat Mathieu en Wout er niet zouden zijn en die lijn heb ik doorgetrokken."

De komst van Van der Poel zorgde er echter voor dat het snel gedaan was met het veelvuldig winnen van iserbyt. De Nederlander bewijst bij elke cross en koers wat voor een absoluut talent hij is. "Ik heb mezelf ook al afgevraagd hoe hij te kloppen is. Het is moeilijk om iets te vinden waarop je beter bent dan hem. Ik weet het antwoord zelf nog niet."

Geen wegcarrière zoals Wout en Mathieu

Gelooft Iserbyt dat hij een wegcarrière kan uitbouwen zoals van Aert en Van der Poel? "Ik weeg 15-20kg te weinig om een klassieke renner te zijn. Volgens mijn gewicht zou ik een betere klimmer moeten zijn. Maar laat mij maar gewoon crossen", is hij realistisch.

Niet zeuren

Hoe het nieuwe veldritseizoen eruit zal zien staat nog niet vast. Door de verschuivind van de wegkalender zullen er ook in de cross wat veranderingen gebeuren. "We moeten vooral flexibel zijn, niet zeuren. Wij hebben ons seizoen wel kunnen afwerken en moeten daar blij mee zijn. Iedereen zal water bij de wijn moeten doen", besluit hij.