Puck Moonen komt terug op depressief verleden en blikt vooruit naar heldere toekomst

Alhoewel ze zelf niet graag omschreven wordt als wielerbabe, blijft Puck Moonen het wel door de ogen van velen. Bij het Nederlandse 'ClubHub' kwam Moonen op bezoek om te praten over haar verleden, toekomst en status als Instagrammodel.

"Ik heb een grote naam maar heb nog niets bewezen in het peloton", steekt Moonen van wal. "Voor mij is Instagram ook een extra inkomen want het minimumloon voor wielrensters is 15.000 euro per jaar, bruto. In het begin was die aandacht voor mijn uiterlijk wel raar, maar ik heb ermee leren leven. Dat zal wel minder worden als ik grote koersen kan winnen", is de Nederlandse ambitieus.

Puck Moonen is niet stil blijven zitten tijdens de coronacrisis en heeft zichzelf een doel gesteld dat ze binnen 4 jaar wil halen: wereldkampioen worden. "Ik ben nu nog niet zo goed zoals Van Vleuten of Vos, daarom is het pas een doel binnen 4 jaar. Het geeft me wel motivatie om nu te blijven trainen", zegt Moonen op het Nederlandse YouTube-kanaal.

Depressief verleden

De wielrenster komt uit een diep dal gekropen. In 2018 had ze een longontsteking aan beide longen en brak ze op het NK haar knie waardoor ze lang buiten strijd was. "En dan waren er nog de relatieproblemen, maar de relatie werd pas een jaar later verbroken (met crosser Eli Iserbyt). Ik zat er mentaal helemaal doorheen, maar vrienden hebben me erdoor getrokken."

Het is niet de eerste keer dat ze het mentaal zwaar heeft. "Vroeger werd ik op school gepest. Het blijft een onzichtbaar litteken en achteraf besefte ik dat ik toen depressief was", klinkt het.

Vol goede moed voor toekomst

Ondertussen rijdt Moonen voor de Belgische formatie Chevalmeire Cycling, waar ze mensen vindt die in haar geloven. Al heeft ze de nieuwe ploeggenoten nog niet vaak kunnen zien door het coronavirus.

Ook in de liefde gaat het beter met Moonen. Ze heeft in BMX'er Twan van Gendt namelijk een nieuwe vriend gevonden. "Het was heel gek, hij zat bijna exact in een gelijkaardige situatie als ik", vertelt ze over de kennismaking met haar huidige vriend.