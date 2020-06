Renners houden van uitdaging: Australiër zet nieuw record op Amerikaans mountainbikepad

Wielrenners houden van uitdaging. Wanneer ze geen doelen hebben, beginnen ze zich te vervelen en opmerkelijke uitdagingen te doen. Emanuel Buchmann had zijn Everestchallenge, Remco Evenepoel had wel meerdere challenges... Maar ook de Australiër Lachlan Morton zat niet stil.

De renner van EF Education First besloot om het Kokopelli-pad af te haspelen. Het Kokopelli-pad is een Mountainbikepad in de staat Colorado dat zo'n 230km lang is. Morton deed 140 kilometer van het pad in een tijd van 11 uur en 14 minuten. Op de officiële site staat te lezen dat de gehele tocht normaal gezien zo'n 6 dagen in beslag neemt.

"Het was fantastisch", reageert Morton op de website van zijn ploeg. "Ik moest de eerste twee klimmetjes wel in het donker doen want na een halfuur was mijn voorlicht al kapot. Het heeft dan ook nog eens geregend waardoor het extra modderig werd", beschrijft Morton zijn huzarenstukje.

Maar daar stopt het ongeluk niet. "Vijf kilometer nadat ik mijn drinkbus ververst had in de rivier, kreeg ik een lekke band op een van de vele afdalingen met kiezeltjes. Ik heb enorm veel respect voor ultraracers. Ik ben tevreden dat ik een halfuur sneller was dan het record, maar ik ben vooral blij dat ik een leuke dag heb gehad op mijn mountainbike", besluit Lachlan Morton