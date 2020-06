Wat voor een renner is Florian Vermeersch? "Ik weet dat ik een eindschot heb"

Vandaag maakte Lotto Soudal het nieuws bekend dat Florian Vermeersch, de Belgische beloftenkampioen, de overstap zal maken van de opleidingsploeg naar de WorldTour-ploeg.

Vermeersch is een 21-jarig talent die vooral op een heuvelachtig parcours goed tot zijn recht komt. "Als het regent en het parcours is heuvelachtig, voel ik mij zeer goed. Dan kom ik wel naar boven", klinkt het bij Sporza.

Een klimmer is Vermeersch dan weer niet. "Een echte klimmer zal ik niet worden. Maar op een parcours waar een punch nodig is, kan ik wel iets doen. Ik weet dat ik over een goed eindschot beschik."