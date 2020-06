Deceuninck - Quick-Step heeft eerste trainingsstage vastgelegd: "Het voornaamste is dat we de groep kunnen samenbrengen"

De wielersport lijkt zich te herstellen na de coronacrisis. De kalender ligt vast voor de rest van het seizoen en de ploegen zijn bezig met de voorbereidingen. Zo heeft Deceuninck - Quick-Step een trainingsstage vastgelegd in de Vlaamse Ardennen.

Binnen twee weken zal Deceuninck – Quick-Step een eerste trainingsstage houden sinds de coronacrisis. Het zal plaatsvinden in de Vlaamse Ardennen. De stage zal op 15 juni starten en het zal drie dagen duren.

Coach Koen Pilgrim gaf bij Het Nieuwsblad meer uitleg. "Het voornaamste is dat we de ploeg opnieuw kunnen samenbrengen. Het is belangrijker dan gestructureerde trainingssessies. We gaan ook de parcours verkennen van de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem."