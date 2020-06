Jasper Philipsen komt met interessante oproep: "Kort bepaalde koersen in"

Jasper Philipsen lanceert een oproep die wellicht ook te kaderen valt door het type renner dat hij is. Voor een snelle man als hem tellen vooral de laatste meters naar de meet. Wat tussenin gebeurt hoeft wat hem betreft niet zoveel tijd in beslag te nemen.

In Het Laatste Nieuws wordt nagedacht om het wielrennen attractiever te maken in de toekomst en één piste is minder lange tv-uitzendingen. "Doorgaans boeit enkel de slotfase een beetje, de rest is bjizaak en weinig spectaculair. Ik denk niet dat er nog veel mensen van begin tot einde vastgekluisterd zitten aan hun scherm", besluit Philipsen.

Sommige renners moeten het wel hebben van visibiliteit via lange vluchten. Philipsen past niet in die categorie. "Als spurter ben ik niet het type dat veelvuldig meesluipt in ontsnappingen en daar op het eind van het seizoen op afgerekend wordt. Zo'n clausule staat niet in mijn contract."

VOOR ALLE PARTIJEN EENVOUDIGER

De renner van UAE komt met een eigen idee om het allemaal wat minder ingewikkeld te maken. "Kort bepaalde koersen in, in afstand en tijdsduur. Het maakt het voor alle partijen eenvoudiger en de wedstrijd zelf mogelijk een stuk attractiever. En zo baken je automatisch ook het zendschema af."