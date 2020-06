Nederlandse kampioene reageert op overstap naar Sunweb: "Me naar een hoger niveau tillen"

Vorig jaar mocht ze na het Nederlands Kampioenschap plaatsnemen op het hoogste schavotje. Eventuele volgende titels zullen er behaald moeten worden in dienst van Sunweb. Lorena Wiebes laat zich uit over de overstap naar haar nieuwe ploeg.

"Ik ben echt gemotiveerd om deel uit te maken van Sunweb, samen te groeien en mij als renster naar een hoger niveau te tillen. Dit is een zeer professionele omgeving om dat te doen", uit Wiebes haar vertrouwen in de entourage bij Sunweb.

Op haar 21ste is ze al ongelooflijk goed en is Wiebes uitgegroeid tot een echte sprintsensatie. Tegelijkertijd blijft ze er zeker van dat er nog veel progressie mogelijk is. "Ik heb er vertrouwen in dat de mensen rond mij heen me zullen helpen naar een hoger niveau te tillen."

ONGEWONE TIJDEN

Het zal wel nog een paar maanden duren eer ze met sponsor Sunweb op haar shirt in een wedstrijd te zien is. "Ik kijk er naar uit om terug te beginnen koersen wanneer het veilig is en voor het eerst aan een koers deel te nemen voor dit team. Te weten dat die dag eraan komt, houdt me gemotiveerd om te blijven trainen tijdens deze ongewone en uitdagende tijden."