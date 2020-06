Niet gekoerst sinds Tour van vorig jaar en toch contractverlenging: AG2R blijft geloven in trouwe luitenant

AG2R kondigt een toch wel opmerkelijke contractverlenging aan. De ploeg van Oliver Naesen gaat langer door met Alexis Vuillermoz. Die heeft de laatste twee jaar wel wat problemen gekend, maar zijn ploeg laat hem dus niet vallen.

Vuillermoz liep vorig jaar een gebroken knieschijf op en deed aan geen enkele koers meer mee sinds de Tour van 2019. Toch bereikte hij een akkoord om zijn overeenkomst te verlengen met één jaar. "Ik ben ontroerd door dit teken van vertrouwen van Vincent Lavenu en de staf van AG2R", reageert de renner.

Het is voor Vuillermoz vol ongeduld toeleven naar de eerstvolgende wedstrijddag. "Ik keek er naar uit om het seizoen aan te vatten in maart in de Ronde van Catalonië, maar het coronavirus liet dat natuurlijk niet toe. Ondanks alles vertrouwt dit team me genoeg om me nog een jaar te laten bijtekenen."

OPNIEUW NAAR DE TOUR?

Vuillermoz maakt dan ook al zes jaar deel uit van AG2R. Wat voor hem de belangrijkste koers is, is wel vrij duidelijk. "Ik hoop echt dat ik kan deelnemen aan de Tour. Dat is de wedstrijd die me deed dromen van toen ik nog een kind was."